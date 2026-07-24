Ракетная опасность объявлена в Тульской и Воронежской областях

Число регионов России с режимом ракетной опасности увеличилось до семи Ракетная опасность объявлена в Тульской и Воронежской областях

Москва24 июл Вести.На территории Тульской и Воронежской областей введен режим опасности ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили руководители регионов Дмитрий Миляев и Александр Гусев в своих каналах в MAX.

Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения предупредил, в частности, губернатор Гусев, рекомендовав соблюдать меры предосторожности

Похожее сообщение опубликовал глава Тульской области.

Ранее стало известно, что ракетная опасность была объявлена в пяти регионах Центральной России - Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской и Курской областях. Таким образом, количество регионов, которым угрожает ракетный удар, увеличилось до семи.