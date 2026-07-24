Москва24 июлВести.На территории Тульской и Воронежской областей введен режим опасности ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили руководители регионов Дмитрий Миляев и Александр Гусев в своих каналах в MAX.
Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещенияпредупредил, в частности, губернатор Гусев, рекомендовав соблюдать меры предосторожности
Похожее сообщение опубликовал глава Тульской области.
Ранее стало известно, что ракетная опасность была объявлена в пяти регионах Центральной России - Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской и Курской областях. Таким образом, количество регионов, которым угрожает ракетный удар, увеличилось до семи.