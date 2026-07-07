Москва7 июлВести.На территории Орловской, Калужской и Курской областей объявлена угроза ракетного удара со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщают региональные власти и службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытиепредупредил, в частности, орловский губернатор Андрей Клычков в своем канале на платформе в MAX
Жителей других регионов об опасности проинформировали службы РСЧС и МЧС в своих каналах в MAX.
Ранее ночью 7 июля ракетная опасность была объявлена также в Московской области. Таким образом, угроза касается в общей сложности четырех регионов Центральной России.