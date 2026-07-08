Москва8 июл Вести.Ночью 8 июля режим опасности ракетного удара объявлялся в четырех регионах Центральной России. Как следует из официальных сообщений местных властей на платформе MAX, угроза актуальна для Московской, Тульской, Калужской и Курской областей.

В Калужской области объявлена ракетная опасность! Укройтесь в помещении без окон и со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте - направляйтесь в ближайшее безопасное место со сплошными стенами и не подходите к окнам предупредил жителей своего региона губернатор Владислав Шапша

Аналогичные сообщения для жителей Московской, Тульской и Курской областей были опубликованы по каналам РСЧС и региональных властей.

К настоящему моменту в Курской и Тульской областях проинформировали население об отмене сигнала "Ракетная опасность". В регионах продолжает действовать режим беспилотной опасности.