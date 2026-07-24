Ракетную опасность снова объявили в пяти регионах Центральной России Режим опасности ракетного удара объявлен в пяти регионах Центральной России

Москва24 июл Вести.Ракетная опасность объявлена в Тамбовской, Липецкой, Брянской, Орловской и Курской областях. Об этом сообщили власти регионов и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие обратился к жителям региона, в частности, губернатор Андрей Клычков

Население других регионов предупредили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, врио руководителя Брянской области Егор Ковальчук и службы РСЧС.

Ранее ночью 24 июля ракетная опасность уже объявлялась также в пяти регионах – в Курской, Калужской, Орловской, Брянской и Тульской областях.