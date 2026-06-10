Ракетная опасность объявлена в Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях

Ракетная опасность угрожает Оренбургской, Свердловской и Челябинской областям Ракетная опасность объявлена в Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях

Москва10 июн Вести.Режим ракетной опасности объявлен в Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях. Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах в социальных сетях.

Жителей Оренбуржья предупредил об угрозе глава региона Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

Внимание! На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасностью. Будьте бдительны! Единый номер вызова экстренных служб: 112. Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области проинформировал губернатор

Сообщение об опасности в Челябинской и Свердловской областях распространило МЧС региона.

Ранее сообщалось, что ракетная опасность объявлена на территории пяти регионов Поволжья – в Татарстане, Чувашии, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, а также в трех областях Центра России – Липецкой, Белгородской и Воронежской.