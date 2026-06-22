Москва22 июн Вести.Режим "Ракетная опасность" введен на территории Пензенской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Олег Мельниченко.

Оповещение об этом было запущено с помощью sms-сообщений, публикаций в официальных каналах и по телевидению.

При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее укрытие говорится в публикации

Также Олег Мельниченко напомнил, что в укрытии следует оставаться до получения сигнала об отбое ракетной опасности.