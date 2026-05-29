Москва29 маяВести.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении в регионе плана "Ковер".
Информация об этом была опубликована в мессенджере MAX главы субъекта в 14.32 мск.
Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судовсказано в сообщении
Кроме того, на территории области в 14.38 по московскому времени ввели режим "Ракетная опасность".
По словам Мельниченко, запущено смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала населению необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом. При нахождении на улице – спрятаться в ближайшем укрытии.