В Пензенской области введен план "Ковер" и режим ракетной опасности

Москва29 мая Вести.Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении в регионе плана "Ковер".

Информация об этом была опубликована в мессенджере MAX главы субъекта в 14.32 мск.

Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов сказано в сообщении

Кроме того, на территории области в 14.38 по московскому времени ввели режим "Ракетная опасность".

По словам Мельниченко, запущено смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала населению необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом. При нахождении на улице – спрятаться в ближайшем укрытии.