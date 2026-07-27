Мельниченко: в Пензенской области объявили режим ракетной опасности Ракетную опасность объявили на территории Пензенской области

Москва27 июл Вести.На территории Пензенской области объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, запущено смс-оповещение, а также уведомления в официальных каналах и по телевидению.

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Позже Мельниченко отметил, что российскими силами и средствами противовоздушной обороны над Пензой были сбиты 2 украинских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.