Москва27 июлВести.На территории Пензенской области объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, запущено смс-оповещение, а также уведомления в официальных каналах и по телевидению.
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Позже Мельниченко отметил, что российскими силами и средствами противовоздушной обороны над Пензой были сбиты 2 украинских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.
В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.