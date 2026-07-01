Мельниченко: в Пензенской области объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена на территории Пензенской области

Москва31 июл Вести.В Пензенской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность" отметил глава региона в своем канале на платформе МАХ

Мельниченко добавил, что на территории субъекта РФ введены временные ограничения работы мобильного интернета. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности граждан, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что 30 июля ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Пензе, есть пострадавшие.