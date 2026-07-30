Что известно об ударах ВСУ по складам WB в Пензенской области и Удмуртии

СК: при атаке ВСУ на логистический центр WB в Пензе пострадали несколько человек Что известно об ударах ВСУ по складам WB в Пензенской области и Удмуртии

Москва30 июл Вести.Украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Пензе и Сарапуле (Удмуртия). Затем на складах начались пожары. Последние данные о вражеских ударах – в материале ИС "Вести".

На территории Пензенской области режим воздушной опасности был введен ночью 30 июля, в четверг. Об атаке на комплекс Wildberries сообщил в мессенджере МАХ глава региона Олег Мельниченко.

Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано… На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем написал губернатор

Глава города Олег Денисов предупредил местных жителей, что задымление от пожара на складе может двинуться на улицы, и попросил граждан при появлении едкого запаха закрыть окна и ограничить свое пребывание вне помещений.

Позже стало известно, что при атаке в Пензе ранения получили несколько человек.

Представители украинских вооруженных формирований нанесли удар беспилотниками по логистическому центру в Пензенской области. В результате атаки произошло возгорание, несколько человек пострадали рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко

Через несколько часов появилась информация об ударе противника по складу в Сарапуле. Там обошлось без жертв и пострадавших.

В связи с объявленной воздушной тревогой на логистическом объекте компании в Сарапуле проведена заблаговременная эвакуация. Из-за атаки на логистическом объекте компании в Сарапуле возникло возгорание сообщили в пресс-службе Wildberries и Russ (РВБ)

На месте ЧП работают пожарные расчеты, дежурят кареты скорой помощи. Организован оперативный штаб, куда прибыла врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

В компании Wildberries подчеркнули, что логистические цепочки в обоих случаях перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

По фактам атак возбуждены уголовные дела о терактах.