Что известно об атаках на комплексы Wildberries на Кубани и Ставрополье

Атаки на логистические центры Wildberries: что известно к этому часу Что известно об атаках на комплексы Wildberries на Кубани и Ставрополье

Москва22 июл Вести.Ночью 22 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Работников складов оперативно эвакуировали. На данный момент работа обоих комплексов приостановлена.

На складе в Краснодаре, по данным главы городской администрации Евгения Наумова, пострадали десять человек. Четверых госпитализировали, шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в Невинномысске после атаки БПЛА за врачебной помощью обратились пять человек. Госпитализация никому из них не потребовалась.

Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления и заверила, что им будет оказана вся необходимая помощь.

В результате падения обломков дронов на складах возникли сильные пожары. В Краснодаре его тушат 105 специалистов и около 40 единиц техники. К работам планируется привлечь пожарный вертолет. Ликвидируют возгорание и в Невинномысске. В районе пожара в логистическом центре объявлен режим ЧС.

По факту массированной атаки на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском и Ставропольском краях Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Это не первая атака на логистические центры Wildberries. Ночью 18 июля украинские беспилотники ударили по комплексам компании в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены и 25 получили ранения, в Электростали – один погиб и 36 пострадали.