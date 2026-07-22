Москва22 июлВести.В результате атак логистических центров Wildberries в Краснодаре и Невинномысске есть пострадавшие, сообщила глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким.
По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшиенаписала она в Telegram-канале
Ким пожелала раненым скорейшего выздоровления и заверила, что им будет оказана вся необходимая помощь.
Она поблагодарила специалистов, которые организовали и провели оперативную эвакуацию сотрудников склада.
Сейчас ведется работа по устранению последствий.
Эти ситуации показывают главное – нам надо продолжать делать, что делаем на благо людейподчеркнула основательница Wildberries
Логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске были атакованы беспилотниками ночью 22 июля. При падении обломков БПЛА на складах возникли сильные пожары. Ранее сообщалось о двух пострадавших в Невинномысске.
Ночью 18 июля воздушной атаке подверглись логистические центры Wildberries в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали. В Котовске погибли 7 сотрудников ночной смены и 25 получили ранения, в Электростали – 1 погиб и пострадали.