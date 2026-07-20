Москва20 июл Вести.Компания Wildberries приступила к первым выплатам семьям сотрудников, погибших и получивших тяжелые ранения в результате атак украинских беспилотников на логистические центры в Тамбовской и Московской областях. Об этом заявила глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким.

Сегодня мы начали первые выплаты семьям погибших и пострадавшим в тяжелом состоянии сообщила Ким в Telegram-канале

По словам основательницы маркетплейса, родственники погибших работников складов в Котовске и Электростали получат от компании по 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии — 1 миллион рублей, ранее писала Ким в своем Telegram-канале. Она также выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего восстановления тем, кто пострадал при атаке.

В ночь на 18 июля регионы Центральной России подверглись одной из самых массированных воздушных атак за последние годы. Основными целями врага стали логистические центры Wildberries в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске погибли 7 сотрудников ночной смены. Предварительно, еще 24 человека пострадали. Также Wildberries анонсировал введение первоочередных мер поддержки для своих партнеров-продавцов, которые будут запущены с 19 июля.