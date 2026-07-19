Основной очаг пожара на складе Wildberries в Электростали локализован

В подмосковной Электростали после атаки БПЛА разбирают завалы Основной очаг пожара на складе Wildberries в Электростали локализован

Москва19 июл Вести.В Электростали продолжается работа по ликвидации последствий атаки беспилотников, которая произошла 18 июля. Об этом в своем МАХ-канале рассказал глава городского округа Филипп Ефанов.

На территории складского комплекса Wildberries силами МЧС основной очаг пожара локализован, ведётся тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой говорится в сообщении

В детском саду, на который упали обломки беспилотника, приступили к разбору завалов и уборке строительного мусора.

На время ремонтных работ детей переведут в соседнее здание образовательного комплекса.