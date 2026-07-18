Москва18 июлВести.В настоящее время воспитанники детского сада в Электростали Московской области переведены в соседний корпус. Об этом ИС "Вести" заявил глава городского округа Филипп Ефанов.
Во время ночной атаки украинскими беспилотниками обломки упали на детский сад. Здание получило повреждения.
У нас дети переведены в корпус, который рядом, это буквально 300 метров отсюда. Поэтому все родители осведомленысказал он
Ранее сообщалось, чтов результате атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали 26 человек: 2 — в Ногинске, 24 — в Электростали.