Глава Электростали прокомментировал падение обломков БПЛА на детсад Глава Электростали Ефанов прокомментировал падение обломков БПЛА на детсад

Москва18 июл Вести.В настоящее время воспитанники детского сада в Электростали Московской области переведены в соседний корпус. Об этом ИС "Вести" заявил глава городского округа Филипп Ефанов.

Во время ночной атаки украинскими беспилотниками обломки упали на детский сад. Здание получило повреждения.

У нас дети переведены в корпус, который рядом, это буквально 300 метров отсюда. Поэтому все родители осведомлены сказал он

Ранее сообщалось, чтов результате атаки украинских беспилотников на Московскую область пострадали 26 человек: 2 — в Ногинске, 24 — в Электростали.