Слюсарь сообщил о падении обломков БПЛА на крышу детского лагеря под Ростовом В Ростовской области обломки БПЛА упали на крышу детского лагеря

Москва17 мая Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Натальевка обломками упавшего дрона повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе.

Он уточнил, что утром 17 мая в ходе отражения воздушной атаки на регион украинские БПЛА были уничтожены в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах.

Погибших и пострадавших нет, но без последствий на земле не обошлось, проинформировал глава региона.

В селе Натальевка … в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе "Спутник" написал Слюсарь в MAX

Он подчеркнул, что сейчас на этой оздоровительной базе проводится мероприятие.

Никто из участников не пострадал, возгорания не было. В случае необходимости всем будет оказана помощь, заверил губернатор. На месте работают оперативные службы.

Слюсарь также предупредил, что пока беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, и призвал жителей быть осторожными.

Ранее сегодня он сообщал, что в Азове повреждено остекление в здании ДГТУ.