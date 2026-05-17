При атаке БПЛА на Ростовскую область повреждено здание ДГТУ в Азове В Азове и трех районах Ростовской области отражена атака беспилотников

Москва17 мая Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью 17 мая отражена атака противника на регион.

Украинские БПЛА были уничтожены в городе Азов, а также в трех районах области: Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском, уточнил он.

Пострадавших нет, сообщил губернатор.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле … В городе Азов в результате падения БПЛА взрывной волной повреждено остекление в здании ДГТУ <Донского государственного технического университета> говорится в публикации главы региона в MAX

Слюсарь предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность все еще сохраняется, и призвал жителей быть осторожными.