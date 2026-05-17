Москва17 маяВести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью 17 мая отражена атака противника на регион.
Украинские БПЛА были уничтожены в городе Азов, а также в трех районах области: Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском, уточнил он.
Пострадавших нет, сообщил губернатор.
К сожалению, не обошлось без последствий на земле … В городе Азов в результате падения БПЛА взрывной волной повреждено остекление в здании ДГТУ <Донского государственного технического университета>говорится в публикации главы региона в MAX
Слюсарь предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность все еще сохраняется, и призвал жителей быть осторожными.