Лихачев прокомментировал атаку ВСУ на детсад в Энергодаре Лихачев назвал удар по детсаду в Энергодаре демонстративным вызовом

Москва18 мая Вести.Удар по территории детского сада в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС, стал демонстративным вызовом. Об этом журналистам заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, беспилотник упал на территорию дошкольного учреждения, которое в настоящее время не используется, поэтому детей на месте не было. Лихачев подчеркнул, что сам факт атаки на такой объект является беспрецедентным.

Сам по себе факт удара по дошкольному детскому учреждению, это просто демонстративный вызов сказал Лихачев

Глава Росатома также сообщил, что, по его данным, удары со стороны Украины были нанесены по транспортному цеху Запорожской АЭС, подстанции "Радуга" и жилому массиву Энергодара.

Украинский дрон ударил по детскому саду в Энергодаре в воскресенье, 17 мая. БПЛА поразил корпус детсада №10 на Комсомольской улице.