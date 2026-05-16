Москва16 маяВести.Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не замечает ежедневных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), гражданской инфраструктуре и убийства украинскими боевиками российских граждан. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
Тема эскалации ситуации в районе расположения станции, уточнил глава Росатома, станет ключевой на предстоящих консультациях с руководством МАГАТЭ, которые, предположительно, пройдут в середине июля.
Ранее 16 мая Лихачев сообщил, что украинский БПЛА ударил по трубопроводу рядом с энергоблоком №1 Запорожской атомной электростанции. В результате постоянных атак ВСУ в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции, указал гендиректор Росатома, также добавив, что дроны не дают завозить продукты питания и товары первой необходимости.