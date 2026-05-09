Лихачев осудил удары ВСУ по Энергодару Лихачев: удары ВСУ по Энергодару являются прямым нарушением принципов МАГАТЭ

Москва9 мая Вести.Удары ВСУ по городу – спутнику Запорожской АЭС Энергодару являются прямым нарушением принципов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Он отметил, что город на протяжении всей недели, за исключением сегодняшнего дня, подвергался ударам.

Город терял энергоснабжения на многие часы. Очень важно подчеркнуть, что это прямое нарушение принципа МАГАТЭ, потому что атомграды, социальная инфраструктура атомных станций, – это элемент безопасности станции сказал глава Росатома в беседе с журналистами

По его словам, международная организация следит за развитием ситуации вокруг ЗАЭС. Российская сторона ведет переговоры для установления режима тишины, начиная с третьей декады мая, заметил Лихачев.

Накануне Энергодар остался без электроснабжения. Ранее в здании администрации города начался пожар из-за атаки украинских боевиков