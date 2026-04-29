Москва29 апр Вести.Гибель дежурного водителя в результате атаки украинского беспилотника по Запорожской АЭС является вопиющим случаем, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он обратил внимание, что российская сторона в последние дни фиксирует еще большую агрессивность со стороны ВСУ.

Желание давить на персонал, желание нанести ущерб людям, работающим на Запорожской АЭС, нарастает. Позавчера ночью, 27 числа, был нанесен удар по инфраструктуре станции, по автотранспортному парку, по дежурным автомобилям​​​. Пассажиров автомобиля не было, но там был дежурный водитель. Он скончался по дороге в больницу. Это вопиющий случай. Это фактически убийство работника атомной электростанции, находящегося на своем трудовом посту, на дежурстве сказал Алексей Лихачев журналистам

Глава Росатома отметил, что работники МАГАТЭ проинформированы о случившемся.

Мы в очередной раз заявляем, что это просто демонстративное, - я подчеркиваю, - демонстративное попрание всех принципов безопасности: это удар по инфраструктуре атомной электростанции, это удар по гражданскому транспорту, работающему на атомную электростанцию. Это убийство человека, который является полноценным работником атомной электростанции заключил Лихачев

Два дня назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировое сообщество должно заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС. В сообщении МИД РФ выражается решительное осуждение злодеяния и отмечается, что Киев ни во что не ставит ядерную безопасность и сознательно создает радиологические угрозы в центре Европы.