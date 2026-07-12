Лихачев: при атаке ВСУ на Энергодар погибли четыре человека

Лихачев: четыре человека погибли при атаке ВСУ на Энергодар Лихачев: при атаке ВСУ на Энергодар погибли четыре человека

Москва12 июл Вести.В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты в Энергодаре погибли четыре человека. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, его слова опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.

Лихачев подчеркнул, что атака произошла спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ.

У нас самый кровавый день в Энергодаре. Убиты четыре человека: две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых тяжелый сообщил глава ГК

Лихачев уточнил, что утром атаке подверглась автобусная остановка. Позднее, днем, еще три человека погибли после попадания беспилотника в автомобиль.

10 июля в Калининграде состоялся очередной раунд традиционных консультаций по Запорожской АЭС между российской межведомственной делегацией и командой МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси​​​.

В ходе консультаций глава Росатома Алексей Лихачев призвал представителей МАГАТЭ дать публичную оценку преступным ударам ВСУ по Запорожской АЭС. По его словам, украинские боевики с марта и до 10 июля 460 раз атаковали ЗАЭС беспилотниками и нанесли 15 ударов артиллерией.

Лихачев также сообщил, что Киев так и не подал напряжение на высоковольтную линию электропередачи "Днепровская", которую недавно отремонтировали.