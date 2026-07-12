Москва12 июлВести.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой дронов ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко на платформе MAX.
ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в городе Энергодаре Запорожской области (ст. 205 УК РФ)говорится в публикации
12 июля 2026 года украинский беспилотник нанес удар по автобусной остановке на улице Комсомольской. В результате погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.
На месте работают следователи. Устанавливаются тип и модель дрона, а также все обстоятельства случившегося.
Следственный комитет РФ даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих.