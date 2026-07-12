Москва12 июлВести.В Энергодаре в результате удара беспилотника по автобусной остановке на Комсомольской улице погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в мессенджере MAX.
Трагедия в Энергодаре. В 06.40 враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке на улице Комсомольской. В результате погибла женщина 1971 года рождениянаписал Максим Пухов
Еще четыре человека пострадали. Троим раненым оказали помощь амбулаторно, одного доставили в медицинское учреждение.
Мэр выразил соболезнования семье погибшей и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ночью расчеты ПВО сбили пять дронов. В результате атаки ВСУ пострадал магазин "Мера" на Казацкой улице. Никто не пострадал.
Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Власти вместе с Министерством обороны разрабатывают дополнительные меры для усиления защиты города.