При ударах ВСУ по Энергодару ранена пенсионерка, повреждены дома и машины Пухов: ВСУ нанесли удары по Энергодару, ранена пожилая женщина

Москва8 июн Вести.Мэр Энергодара Запорожской области Максим Пухов привел данные о последствия ударов украинских военных по городу.

В результате обстрелов пострадала пожилая женщина, медики скорой помощи доставили ее в больницу.

Сегодня киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо, ударив по мирному Энергодару. Не по военным объектам — по жилым кварталам и инфраструктуре города написал градоначальник в своем Telegram-канале

Кроме того, полностью сгорели два транспортных средства, был атакован КПП, повреждения получили кровли многоквартирных домов.