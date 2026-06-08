Москва8 июнВести.Мэр Энергодара Запорожской области Максим Пухов привел данные о последствия ударов украинских военных по городу.
В результате обстрелов пострадала пожилая женщина, медики скорой помощи доставили ее в больницу.
Сегодня киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо, ударив по мирному Энергодару. Не по военным объектам — по жилым кварталам и инфраструктуре городанаписал градоначальник в своем Telegram-канале
Кроме того, полностью сгорели два транспортных средства, был атакован КПП, повреждения получили кровли многоквартирных домов.