В Энергодаре повреждены гражданские объекты после ударов ВСУ

ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару, повреждены гражданские объекты В Энергодаре повреждены гражданские объекты после ударов ВСУ

Москва16 июн Вести.Город Энергодар Запорожской области 16 июня подвергся серии ударов ВСУ, в результате которых ущерб нанесен был гражданским объектам и инфраструктуре. Об этом сообщает мэр города Максим Пухов.

При этом он подчеркнул, что жертв среди мирного населения нет.

За текущие сутки ВСУ вновь нанесли серию ударов по нашему городу. Под огнем оказались гражданские объекты и инфраструктура написал он в MAX

В частности, зафиксировано 14 выпущенных артиллерийских снарядов, атаки БПЛА по КПП, по автомобилю "Газель", который от ударов загорелся, по многоквартирному жилому дому и территории МСЧ.

Были уничтожены две генераторные установки.