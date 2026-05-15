Москва15 маяВести.Глава Энергодара Максим Пухов сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на город. Первые удары начались до полуночи, последний зафиксирован в 3.14.
Прошедшая ночь для мирного Энергодара выдалась крайне тяжелой. Город подвергся массированному налету FPV-дроновнаписал Максим Пухов в мессенджере MAX
Отмечается, что Вооруженные силы Украины умышленно наносили удары по объектам мирной инфраструктуры. БПЛА летели на предельно низкой высоте - на уровне окон жилых домов. Под удары попали АЗС, автомобильная стоянка, вышки сотовой связи, жилой сектор.
В результате атаки осколками и взрывной волной повреждены фасады многоквартирных домов. Разбито много автомобилей на стоянке.
Данных о пострадавших не поступало.