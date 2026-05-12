Москва12 маяВести.Украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по обеим автозаправочным станциям на выезде из Энергодара Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Пухов.
В результате атаки вспыхнул автомобиль, загорелась колонка.
Движение через КПП в обе стороны запрещено. Оставайтесь в укрытиях или на безопасном удалении (не приближайтесь к АЗС)говорится в заявлении
Также Максим Пухов предупредил горожан о сохранении высокой угрозы повторных атак беспилотных летательных аппаратов.