Москва28 апрВести.Украинские беспилотники 28 апреля предприняли несколько попыток атаковать окрестности города Энергодар Запорожской области, сообщил глава местной администрации Максим Пухов.
Он уточнил, что рост угроз безопасности наблюдается на въезде в город вблизи АЗС и газораспределительной подстанции.
Сегодня уже порядка четырех беспилотников ВСУ предприняли попытки атаковать объекты городской инфраструктуры жизнеобеспечениянаписал Пухов в своем Telegram-канале
Он сообщил, что все оперативные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем.
Тем не менее, предупредил глава Энергодара, угроза повторных атак сохраняется, поэтому он попросил жителей временно не появляться в указанном районе.