Четыре БПЛА попытались атаковать инфраструктуру Энергодара Окраину Энергодара попытались атаковать четыре украинских беспилотника

Москва28 апр Вести.Украинские беспилотники 28 апреля предприняли несколько попыток атаковать окрестности города Энергодар Запорожской области, сообщил глава местной администрации Максим Пухов.

Он уточнил, что рост угроз безопасности наблюдается на въезде в город вблизи АЗС и газораспределительной подстанции.

Сегодня уже порядка четырех беспилотников ВСУ предприняли попытки атаковать объекты городской инфраструктуры жизнеобеспечения написал Пухов в своем Telegram-канале

Он сообщил, что все оперативные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем.

Тем не менее, предупредил глава Энергодара, угроза повторных атак сохраняется, поэтому он попросил жителей временно не появляться в указанном районе.