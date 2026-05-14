Москва14 мая Вести.Днем в четверг, 14 мая, украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Энергодар Запорожской области, сообщил мэр города Максим Пухов.

Удар FPV-дрона пришелся по территории, прилегающей к зданию администрации Энергодара.

Пострадал наш сотрудник. Ранение легкой степени тяжести. Своевременно доставлен в МСЧ-145 ФМБА России написал Максим Пухов в своем Telegram-канале

Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Также глава Энергодара призвал жителей к осторожности и попросил не игнорировать предупреждения об опасности атаки БПЛА.