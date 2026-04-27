Москва27 апрВести.Город Энергодар в Запорожской области подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Сегодня ночью ПВО России уничтожила и подавила не менее трех БПЛА, которые безуспешно пытались атаковать главный город энергетиков Запорожской областиуточнил он в своем Telegram-канале
Ранее в ночь на 27 апреля сообщалось о воздушной тревоге в связи с угрозой атаки БПЛА на территории Запорожской области.