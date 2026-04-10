Москва10 апр Вести.На территории Запорожской области объявлена воздушная тревога в связи с очередной атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Дроновая тревога. Освобождённая часть Запорожской области. Особое внимание - Мелитополь, Бердянск, Приморск и все северное Приазовье отметил он в своем Telegram-канале

Вечером 9 апреля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе в результате массированной атаки вражеских БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры.