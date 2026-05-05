Пухов: ВСУ нанесли по зданию администрации Энергодара не менее 15 ударов

В Энергодаре продолжают фиксировать вылеты украинских БПЛА для нанесения ударов Пухов: ВСУ нанесли по зданию администрации Энергодара не менее 15 ударов

Москва5 мая Вести.В Энергодаре Запорожской области продолжают фиксировать вылеты вражеских беспилотников для нанесения ударов по городу. Об этом глава администрации Энергодарского городского округа Олег Пухов сообщил ИС "Вести".

По его словам, украинские боевики нанесли по зданию администрации не менее 15 ударов.

Сейчас мы продолжаем фиксировать вылеты с той стороны беспилотников, которые идут тем же маршрутом, тем же путем, пытаясь нанести нам максимальный ущерб. Повреждены несколько автомобилей, как военных, так и гражданских, которые находились в районе администрации сказал он

Пухов отметил хорошо организованную эвакуацию сотрудников местной администрации. Все сотрудники были своевременно выведены из здания в безопасные места, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что пострадавших и погибших в результате атаки на здание администрации Энергодара нет.