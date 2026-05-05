Пухов: в результате атаки по зданию администрации Энергодара жертв нет

Атака ВСУ на здание администрации Энергодара не привела к жертвам Пухов: в результате атаки по зданию администрации Энергодара жертв нет

Москва5 мая Вести.Пострадавших и погибших в результате атаки на здание администрации Энергодара нет. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Он отметил, что большая часть БПЛА была сбита на подлете.

В результате атаки не менее 15 FPV-дронов на оптоволокне по зданию администрации Энергодара пострадавших и погибших нет написал он в своем канале в MAX

Пухов подчеркнул, что все находившиеся в здании администрации были своевременно эвакуированы.

Тем не менее, глава Энергодара отметил, что налет ударной техники ВСУ продолжается.