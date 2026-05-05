Москва5 маяВести.Пострадавших и погибших в результате атаки на здание администрации Энергодара нет. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
Он отметил, что большая часть БПЛА была сбита на подлете.
В результате атаки не менее 15 FPV-дронов на оптоволокне по зданию администрации Энергодара пострадавших и погибших нетнаписал он в своем канале в MAX
Пухов подчеркнул, что все находившиеся в здании администрации были своевременно эвакуированы.
Тем не менее, глава Энергодара отметил, что налет ударной техники ВСУ продолжается.