В День города в здание администрации Энергодара попали 26 дронов

Пухов: 12 июня в здание администрации Энергодара попали рекордные 26 БПЛА В День города в здание администрации Энергодара попали 26 дронов

Москва13 июн Вести.Рекордное количество беспилотных летательных аппаратов атаковало здание администрации Энергодара Запорожской области, сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

Информация о наличии пострадавших не приводится.

Вчера был День России и День города. Два праздника в один день. И именно этот день враг выбрал, чтобы нанести рекордное количество ударов по администрации Энергодара написал Максим Пухов в своем Telegram-канале

Градоначальник уточнил, что за сутки 12 июня в здание попали 26 беспилотных летательных аппаратов.

Максим Пухов отметил, что 13 июня ВСУ продолжили наносить удары по инфраструктуре: "бьют по тому, что нужно людям — по свету, воде, связи".

Ранее сообщалось про 11 попаданий БПЛА по зданию администрации.