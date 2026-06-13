Москва13 июнВести.Рекордное количество беспилотных летательных аппаратов атаковало здание администрации Энергодара Запорожской области, сообщил глава городской администрации Максим Пухов.
Информация о наличии пострадавших не приводится.
Вчера был День России и День города. Два праздника в один день. И именно этот день враг выбрал, чтобы нанести рекордное количество ударов по администрации Энергодаранаписал Максим Пухов в своем Telegram-канале
Градоначальник уточнил, что за сутки 12 июня в здание попали 26 беспилотных летательных аппаратов.
Максим Пухов отметил, что 13 июня ВСУ продолжили наносить удары по инфраструктуре: "бьют по тому, что нужно людям — по свету, воде, связи".
Ранее сообщалось про 11 попаданий БПЛА по зданию администрации.