Москва16 апрВести.Город Энергодар Запорожской области подвергся очередному артиллерийскому обстрелу ВСУ, пострадал мужчина, сообщил глава городской администрации Максим Пухов.
Раненого отвезли в медсанчасть Энергодара. Он находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. Мужчине оказывается все необходимая помощь.
Сегодня в результате очередного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в районе "ГРЭСовских дач" пострадал гражданский мужчина 47 летнаписал Пухов в своем Telegram-канале
Градоначальник призвал граждан беречь себя и не пренебрегать мерами безопасности.