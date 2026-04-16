ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии, ранен мирный житель Житель Энергодара получил ранения в результате обстрела ВСУ

Москва16 апр Вести.Город Энергодар Запорожской области подвергся очередному артиллерийскому обстрелу ВСУ, пострадал мужчина, сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

Раненого отвезли в медсанчасть Энергодара. Он находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. Мужчине оказывается все необходимая помощь.

Сегодня в результате очередного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в районе "ГРЭСовских дач" пострадал гражданский мужчина 47 лет написал Пухов в своем Telegram-канале

Градоначальник призвал граждан беречь себя и не пренебрегать мерами безопасности.