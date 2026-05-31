В Энергодаре сообщили об атаке беспилотников ВСУ на жилые кварталы

ВСУ атаковали Энергодар, повреждены дома и здание администрации В Энергодаре сообщили об атаке беспилотников ВСУ на жилые кварталы

Москва31 мая Вести.Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. Под удар попали жилые дома, автомобили и здание городской администрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

По данным властей, атаки начались ночью и продолжаются в течение дня.

Несколько прилетов было по зданию администрации, по жилым домам и по автомобилям во дворах говорится в сообщении

Также сообщается, что беспилотники атакуют въезд в город и район автозаправочных станций.

Как уточнила агентству директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, ситуация на станции остается стабильной на фоне обстрелов. По ее словам, безопасность эксплуатации обеспечивается в полном объеме.

Накануне украинский дрон-камикадзе поразил здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что дрон управлялся по оптоволокну, в связи с чем попадание нельзя назвать случайным.

Вскоре после этого представитель станции Евгения Яшина заявила, что МАГАТЭ уведомлено об ударе беспилотника ВСУ по машинному залу ЗАЭС.