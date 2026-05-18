На ЗАЭС сообщили, что ВСУ атакуют станцию и Энергодар в постоянном режиме

Москва18 мая Вести.Атаки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию и город Энергодар происходят фактически в постоянном режиме. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

В беседе с ТАСС она отметила, что прошедшие выходные в Энергодаре, а также на площадке станции прошли напряженно.

Атаки со стороны ВСУ продолжаются фактически в постоянном режиме - фиксируются как артиллерийские угрозы, так и активность беспилотников вблизи инфраструктурных объектов и прилегающей территории сказала Яшина

Ранее стало известно, что на территории Запорожской АЭС зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха со стороны ВСУ. Как сообщалось, в результате удара повреждены в том числе кровля здания, а также несколько автобусов, используемых для перевозки персонала.