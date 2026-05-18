Москва18 маяВести.Запорожская атомная электростанция вновь оказалась под обстрелами Украины. На этот раз БПЛА ВСУ ударил по территории станции, где располагалась списанная техника, сообщает официальный канал ЗАЭС в MAX.
Обстрелы станции продолжаются уже третий день.
Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станцииговорится в сообщении
По итогам атаки пострадавших нет. Удар не повлиял на работу станции – она продолжает работу в штатном режиме. Радиационный фон – в пределах природной нормы.