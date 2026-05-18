Украинский БПЛА атаковал территорию ЗАЭС со списанной техникой Территория Запорожской АЭС была атакована беспилотником ВСУ

Москва18 мая Вести.Запорожская атомная электростанция вновь оказалась под обстрелами Украины. На этот раз БПЛА ВСУ ударил по территории станции, где располагалась списанная техника, сообщает официальный канал ЗАЭС в MAX.

Обстрелы станции продолжаются уже третий день.

Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станции говорится в сообщении

По итогам атаки пострадавших нет. Удар не повлиял на работу станции – она продолжает работу в штатном режиме. Радиационный фон – в пределах природной нормы.