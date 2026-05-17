Артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха зафиксирован на Запорожской АЭС ЗАЭС сообщила о повреждениях транспортного цеха после артиллерийского удара ВСУ

Москва17 мая Вести.На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как сообщили в пресс-службе станции, в результате удара повреждена кровля здания, а также несколько автобусов, используемых для перевозки персонала. Также отмечены повреждения окон на участке связи, расположенном рядом с транспортным цехом. Пострадавших и возгораний не зафиксировано.

В то же время была зафиксирована атака с применением беспилотного летательного аппарата в районе подстанции "Радуга". Дрон был сбит в воздухе, детонации и разрушений не произошло.

Администрация станции заявляет, что Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме, технологические параметры находятся под контролем, а радиационный фон остается в пределах нормы.

Отмечается, что это уже второй день подряд, когда объекты станции сообщают о подобных инцидентах.