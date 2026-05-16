ВСУ атаковали Запорожскую АЭС, беспилотник упал рядом с энергоблоками

Москва16 мая Вести.Вооруженные формирования Украины атаковали Запорожскую АЭС. Беспилотник упал недалеко от энергоблоков станции. При падении он не сдетонировал, сообщает официальный канал АЭС в мессенджере MAX.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В настоящее время на месте работают профильные специалисты, они обследуют прилегающую территорию. Проводится детальный анализ произошедшего.

Станция работает без отклонений. Все технологические процессы идут по графику, безопасность держится на строгом контроле. Радиационный фон в пределах нормы.

В руководстве станции заявили, что атака на крупнейший ядерный объект Европы не имеет прецедентов. Это нарушение всех допустимых границ, акт ядерного терроризма и безрассудство, которое ставит под удар безопасность целого региона.