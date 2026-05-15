Перед отлетом из Пекина делегация США избавилась от "всего китайского"

Москва15 мая Вести.Сотрудники Белого дома перед вылетом из Пекина собрали у членов делегации и журналистов все, чем те пользовались в Китае и что получили от китайских чиновников: подарки, удостоверения, одноразовые телефоны, значки. Об этом сообщают Telegram-каналы и представители прессы, сопровождавшие президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Китай.

Журналистка New York Post Эмили Гудин рассказала в соцсети X, что все изъятые предметы были выброшены в мусорный бак, стоящий внизу у трапа.

Американский персонал забрал все, что выдали китайские чиновники, — удостоверения, одноразовые телефоны от сотрудников Белого дома, значки для делегации. Собрал их перед тем, как мы поднялись на AF1 (борт номер один. – Прим. ред.), и выбросил в мусорный бак у подножия трапа. Ничего из Китая не разрешили брать на борт самолета написала журналистка

Американская делегация в Китае пользовалась одноразовыми телефонами во время своего визита – личные устройства были оставлены дома или на борту самолета, рассказала ведущая Fox News Эйнсли Эрхардт со ссылкой на свои источники в делегации.

Они не хотели, чтобы на борту самолета находилось что-либо, принадлежащее китайцам, потому что там могли быть прослушивающие устройства пояснила она

Западные СМИ отмечают, что, несмотря на теплую атмосферу, в которой прошел визит Трампа в Китай, между странами сохраняются большие разногласия.

Президент США Дональд Трамп был с государственным визитом в Пекине с 13 по 15 мая. Его сопровождали руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг.