NYP: в ходе визита в Китай Трампу пришлось отказаться от мобильного телефона

Москва15 мая Вести.В ходе визита в Пекин президенту США Дональду Трампу пришлось отказаться от использования своего мобильного телефона. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на чиновника Белого дома.

Президенту… сказали не использовать личные устройства, чтобы защитить данные говорится в сообщении

По информации издания, сотрудники администрации американского президента использовали временные телефоны и электронные адреса в ходе визита, опасаясь возможных взломов.

Как сообщает Reuters, визит Трампа к главному стратегическому и экономическому сопернику Америки после его последней поездки в 2017 году был направлен на достижение ощутимых результатов в преддверии важных для Трампа промежуточных выборов.

Саммит был полон торжественных мероприятий: от грандиозных приемов с марширующими солдатами до роскошных банкетов и частных экскурсий по бывшему императорскому саду, а Трамп неоднократно рассыпался в похвалах в адрес хозяина, отмечая его теплоту и авторитет.

По мнению американских аналитиков, Си Цзиньпин организовал для Трампа торжественный прием, призванный расположить к себе президента США, однако, по предварительным данным, их приоритеты по-прежнему сильно расходятся. Китай не взял на себя никаких конкретных обязательств в отношении Ирана, отмечает агентство Reuters.