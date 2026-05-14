Рубио заявил, что Трамп не просил Си Цзиньпина помочь ему с Ираном

Москва14 мая Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Пекин не обращался за помощью к председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину в отношении Ирана, поскольку Вашингтону она не нужна. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Мы не просим помощи у Китая​​​. Мы не нуждаемся в их помощи сказал Рубио телеканалу NBC

По его словам, глава Белого дома не просил китайского лидера о чем-либо.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли "превосходно". Кроме того, американский лидер назвал Китай прекрасной страной, но проигнорировал вопрос о том, обсуждался ли в ходе беседы вопрос Тайваня.

Государственный визит Трампа в Пекин начался 13 мая и продлится по 15 мая включительно. Вместе с президентом США в Китай прибыли его жена Мелания, высокопоставленные представители администрации и 16 глав крупных американских корпораций.