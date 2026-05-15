Москва15 мая Вести.Президент США Дональд Трамп, прогуливаясь с председателем КНР Си Цзиньпином в саду, назвал его розы "самыми красивыми из всех, что когда-либо видели". Китайский руководитель обещал Трампу прислать семена роз, сообщает Reuters.

Сегодня, во время своего официального визита в Китай, Трамп и Си Цзиньпин вдвоем прогуливались по бывшему императорскому комплексу Чжуннаньхай с озерами и павильонами.

Во время прогулки Трамп обратил внимание на розы и высоко оценил их вид: "Это самые красивые розы, которые кто-либо когда-либо видел".

Как сообщает Reuters, в прошлом году, после победы на выборах и переизбрания, Трамп перекопал газон вокруг розария Белого дома, чтобы освободить место для террасы, напоминающей его клуб Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп еще заявлял, что хотел бы видеть там больше роз, недавно пожаловавшись на то, что в саду Белого дома их не так много.