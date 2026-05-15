Москва15 мая Вести.Китай готов инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Китай собирается инвестировать сотни миллиардов долларов в компании людей, которые сегодня присутствовали в той [переговорной] комнате​​​. Именно поэтому они [главы американских компаний] приехали отметил Трамп

Трамп совершает 13-15 мая визит в Китай, на 15 мая намечены очередные переговоры глав США и Китая.

Трампа сопровождают руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, глава банка Goldman Sachs Дэвид Соломон и глава Nvidia Дженсен Хуанг.