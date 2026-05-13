Экономическое оружие Китая: Пекин заставил Вашингтон считаться с собой Нельсон Вонг: торговая война показала Трампу, что Китай может дать отпор

Москва13 мая Вести.Торговая война четко дала понять Вашингтону, что Пекин может дать отпор экономической агрессии. Об этом заявил ИС "Вести" президент шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг.

Президент США Дональд Трамп во вторник отправился с трехдневным визитом в Китай. Сопровождают его в Пекин представители крупного бизнеса. Среди них основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор компании Apple Тим Кук, глава Boeing Келли Ортберг и другие лидеры транснационального бизнеса.

Китай стал единственной страной, которая дала отпор и приняла ответные меры. Потому что у Китая теперь есть оружие — экономическое. И мы четко показали, что с нами так не поступают отметил Нельсон Вонг

Ранее Трамп заявил о намерении попросить председателя КНР Си Цзиньпина расширить возможности для работы американских компаний на китайском рынке. Кроме того, сторонам предстоит непростой диалог о ситуации вокруг Ирана.