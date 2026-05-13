Москва13 маяВести.Торговая война четко дала понять Вашингтону, что Пекин может дать отпор экономической агрессии. Об этом заявил ИС "Вести" президент шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг.
Президент США Дональд Трамп во вторник отправился с трехдневным визитом в Китай. Сопровождают его в Пекин представители крупного бизнеса. Среди них основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор компании Apple Тим Кук, глава Boeing Келли Ортберг и другие лидеры транснационального бизнеса.
Китай стал единственной страной, которая дала отпор и приняла ответные меры. Потому что у Китая теперь есть оружие — экономическое. И мы четко показали, что с нами так не поступаютотметил Нельсон Вонг
Ранее Трамп заявил о намерении попросить председателя КНР Си Цзиньпина расширить возможности для работы американских компаний на китайском рынке. Кроме того, сторонам предстоит непростой диалог о ситуации вокруг Ирана.