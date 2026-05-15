Москва15 мая Вести.Во время официального ужина с председателем Китая Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп посмотрел в меню китайского лидера, когда тот отошел. Соответствующее видео публикуют в сети.

На кадрах видно, что Си Цзиньпин отлучился от стола, после чего Трамп придвинулся к месту, где он сидел и начал листать страницы меню. Это заметил и госсекретарь США Марко Рубио.

Трамп с 13 по 15 мая находился в Китае с государственным визитом. Как сообщает Reuters, встреча была полна торжественных мероприятий: от приемов с марширующими солдатами до роскошных банкетов и частных экскурсий по бывшему императорскому саду, а Трамп неоднократно рассыпался в похвалах в адрес хозяина, отмечая его теплоту и авторитет.

В пятницу главы США и КНР провели двусторонний обед, который стал одним из завершающих элементов программы визита Трампа​​​. В меню обеда для лидеров были: рубленая треска в супе из морепродуктов, хрустящие жареные шарики из лобстера, обжаренное на сковороде филе говядины, фаршированное сморчками, а также курица кунг-пао и морские гребешки. На десерт значились шоколадный брауни, фрукты и мороженое.