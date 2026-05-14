Меню ужина лидеров Китая и США: от лобстеров до медузы с огурцом

Меню ужина лидеров Китая и США: от лобстеров до медузы с огурцом

Москва14 мая Вести.На ужине лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа сегодня вечером гостям предложат изысканное меню с акцентом на азиатскую кухню. Среди блюд — классические китайские деликатесы и морепродукты, которые подчеркнут культурный колорит встречи.

В программу подачи войдут лобстеры в томатном супе, хрустящие говяжьи ребрышки, тушеные сезонные овощи, лосось в горчичном соусе, лотос с клейким рисом и османтусом, блюдо из медузы с огурцом, жареная утка по-пекински, жареные булочки со свининой, пирожки в форме раковины, миндальный тофу и свежие фрукты.

Это меню, по информации из Telegram-канала "Страна.ua", символизирует гостеприимство хозяев и обещает стать ярким элементом переговоров.

Ранее Трамп и Си Цзиньпин провели встречу в Китае. Китайские лидер назвал визит Трампа в Китай историческим, а отношения Китая и США — самыми важными в мире.