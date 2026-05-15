На обеде лидеров США и КНР подали рубленую треску и хрустящие шарики из лобстера

Обед лидеров США и КНР: рубленая треска, шарики из лобстера, морские гребешки На обеде лидеров США и КНР подали рубленую треску и хрустящие шарики из лобстера

Москва15 мая Вести.Лобстер, курица кунг-пао, говяжье филе и шоколадный брауни вошли в меню двустороннего обеда президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в завершающий день визита американского лидера в Пекин.

Как сообщает Reuters, в меню обеда для лидеров были: рубленая треска в супе из морепродуктов, хрустящие жареные шарики из лобстера, обжаренное на сковороде филе говядины, фаршированное сморчками, а также курица кунг-пао и морские гребешки.

Также подавали блюдо из тушеной сезонной зелени, побегов бамбука, грибов и бобов; тушеную говядину в булочке и пельмени со свининой и креветками, приготовленные на пару.

В завершение им подали шоколадный брауни, фрукты и мороженое.

Трамп 13-15 мая находился в Китае с государственным визитом. В пятницу в первой половине дня он покинул Пекин.